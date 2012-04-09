Мне стыдно, что я гражданин Украины - правозащитник

{1-} Президент Ассоциации психиатров Украины, член Общественного гуманитарного совета при Президенте Семён Глузман заявил, что ему стыдно за то что он гражданин Украины.

Об этом правозащитник заявил во время чата на «Главреде».

Отвечая на вопрос, имеет ли право страна, которая платит 800 грн пенсии, позволять онкологическим больным покупать химию за 1000 грн и больше, Глузман подчеркнул, что ему стыдно, что он гражданин Украины.

«Я знаю проблемы украинского здравоохранения, но, к сожалению, я умею говорить вслух и писать, но от меня не зависит судьба моей страны», - резюмировал правозащитник.

Ранее «Главред» сообщал, что Глузман был возмущен тем, что «мы живем в стране имитации права». «Это наше советское наследие. Тогда номенклатура также жила иначе, нежели рядовые граждане, но эту свою инаковость прятала. Сегодня беспредел реально существует и будет существовать, пока власть не начнет нас бояться», - подчеркнул правозащитник.

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