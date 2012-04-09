На границе Сирии и Турции снова расстреляли беженцев

На границе между Сирией и Турцией 9 апреля вспыхнула перестрелка. Ранены, по меньшей мере, 3 человека. Под удар попали беженцы, пытавшиеся укрыться на территории Турции.

Как заявляют официальные лица в Анкаре, сирийские войска обстреляли лагерь беженцев, находящийся на Юго-Западе Турции близ города Килис. В результате обстрела были ранены три человека, сообщает Би-би-си.

МИД Турции уже заявил протест временному поверенному в делах Сирии и потребовал прекратить огонь.

По последним данным, число беженцев из Сирии в Турции достигло 24,5 тысячи человек. Они, в основном, размещаются в палаточных городках в приграничных районах. Одно из таких поселений собирается посетить во вторник спецпредставитель ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннан.

Как ранее писал Главред, за сутки 5 апреля через границу с Турцией прошли 2350 сирийских беженцев из провинции Идлиб.

Таким образом, за эти сутки Сирию покинули в два раза больше людей, чем за какой-либо день до этого.

По данным властей Турции, беженцы пересекали границу в районе города Букульмез, жители которого сообщают, что ежедневно слышат стрельбу, доносящуюся из приграничных сирийских городов.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун 5 апреля заявил, что насилие в отношении мирного населения в Сирии не прекращается, несмотря на поддержку властями страны мирного плана спецпосланника организации Кофи Аннана.

Ранее Совет Безопасности ООН призвал Дамаск немедленно выполнить обязательства по плану урегулирования. Требования должны быть выполнены не позднее 10 апреля.

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