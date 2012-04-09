БЮТ потребовал вновь расследовать убийство Кушнарева

9 апреля 2012, 14:06

{1-} Парламентская фракция БЮТ требует отправить в отставку Генпрокурора Виктора Пшонку и его зама Рената Кузьмина, а также инициирует создание временной следственной комиссии относительно убийств на Востоке Украины в 1995-1998 годах, а также убийств народных депутатов Евгения Щербаня и Евгения Кушнарева

Об этом в ходе согласительного совета заявил глава фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей Кожемякин. По его словам, руководство Генпрокуратуры «без суда и следствия объявляет приговоры представителям оппозиции», сообщают «Комментарии».

«Заявления первых лиц Генпрокуратуры не только нарушили презумпцию невиновности, они перешли все границы норм человеческой морали. Руководство Генпрокуратуры без всяких на то оснований позволило себе обвинить человека в самом страшном преступлении и смертном грехе – это убийстве человека. В связи с этим БЮТ заявляет: Генпрокурор Пшонка  и его первый заместитель Кузьмин должны уйти в отставку», - сказал Кожемякин. 

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Он также заявил, что видит у Генпрокуратуры принципиальное желание разобраться с событиями, которые происходили в 90-х годах в Украине  и особенно в Донецкой области. «Поэтому мы будем инициировать создание временной следственной комиссии по событиям 1995-1998 годов относительно массовых убийств в Донецкой области, а также убийств народных депутатов Щербаня и Кушнарева», - заявил нардеп. 

Также Кожемякин отметил, что его фракция будет требовать первоочередного рассмотрения законопроекта относительно декриминализации экономических преступлений.

Ранее «Главред» сообщал, что Кузьмин заявил, что Генпрокуратура получила информацию о причастности Тимошенко не только к убийству Щербаня, но и к смерти бывшего главы НБУ Вадима Гетмана, а также бизнесмена Александра Момота.

фото: peoplenews.com.ua

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