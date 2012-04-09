Возвращение старой системы выборов в ВР одобрили в Интернете

По результатам голосования на общественно-политическом ресурсе LB.ua выяснилось, что большая часть читателей сайта положительно относятся к возвращению мажоритарной системы на выборах в Верховную Раду.

На вопрос «Что принесет избирателям возвращение мажоритарной системы выборов?» 28% процентов читателей LB.ua ответили «Возможность выбрать политика, который будет работать на избирателя, а не на себя».

24% считают, что мажоритарная система поможет провести в парламент политиков разных лагерей. На третьем месте – вариант «Все будет зависеть от самих избирателей» с 21% голосов. 19% полагают, что никаких изменений с возвращением мажоритарки по сути не произойдет. А 5% связывают с возвращением работы кандидатов в депутаты в конкретных округах возможность получить от политиков материальную помощь.

Напомним, что новый закон «О выборах народных депутатов Украины» был принят парламентом 17 ноября прошлого года. Законом предусматривается установить пятипроцентный проходной барьер и смешанную (пропорционально мажоритарную) систему. 225 депутатов избираются по пропорциональной системе в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политических партий, и 225 депутатов избираются по мажоритарной системе относительного большинства в одномандатных избирательных округах.