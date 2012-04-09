Умер отец Геннадия Кернеса

{1-}
На 78-ом году жизни, после продолжительной болезни умер отец городского головы Харькова Геннадия Кернеса Адольф Кернес.
Харьковский горсовет выразил соболезнования Кернес, сообщила пресс-служба Харьковского городского совета.
Как ранее писал Главред, вечером, 7 апреля скоропостижно скончался народный депутат от Блока Литвина Игорь Головченко.
Депутат умер в возрасте 51 года. Отметим, что покойный депутат страдал ишемической болезнью сердца – шесть лет назад ему была сделана операция аортокоронарного шунтирования, а в 2010 году – операция по стентированию сосудов сердца.
фото: religion.in.ua
Новости по теме:
Умер народный депутат Владимир Полохало