Умер отец Геннадия Кернеса

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На 78-ом году жизни, после продолжительной болезни умер отец городского головы Харькова Геннадия Кернеса Адольф Кернес.

Харьковский горсовет выразил соболезнования Кернес, сообщила пресс-служба Харьковского городского совета.

Как ранее писал Главред, вечером, 7 апреля скоропостижно скончался народный депутат от Блока Литвина Игорь Головченко.

Депутат умер в возрасте 51 года. Отметим, что покойный депутат страдал ишемической болезнью сердца – шесть лет назад ему была сделана операция аортокоронарного шунтирования, а в 2010 году – операция по стентированию сосудов сердца.

фото: religion.in.ua

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