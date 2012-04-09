Иран заявил о возобновлении переговоров по ядерной программе

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Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) Ирана подтверждает информацию о возобновлении переговоров Ирана с группой «пять плюс один» (члены Совбеза ООН + Германия. – Ред.) международных посредников по ядерной программе Исламской республики 14 апреля.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.

Первый раунд переговоров, договоренность о которых была достигнута между секретарем Высшего совета национальной безопасности ИРИ Саидом Джалили и главой дипломатии Евросоюза Кэтрин Эштон, пройдет в Стамбуле. В случае, если стороны договорятся о необходимости дальнейших консультаций, второй раунд переговоров может пройти в Багдаде.

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Ранее пресс-секретарь Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Майкл Манн заявил о возобновлении переговоров между Ираном и «шестеркой».

Как ранее писал Главред, о подтверждении Тегераном намерения провести переговоры с «шестеркой» в Стамбуле 13-14 апреля сообщили 8 апреля иранские СМИ со ссылкой на представителя Высшего совета национальной безопасности.

Премьер-министр Турции Тайип Эрдоган, со своей стороны, накануне заявил, что пока не может подтвердить планируемое проведение в Стамбуле переговоров. Стамбул ранее фигурировал в качестве места встречи, однако затем как возможные альтернативы иранская сторона называла Багдад и Дамаск.

Справка: группа международных посредников – «шестерка» (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) с 2003 года совместно с МАГАТЭ добивается от Ирана приостановки работ по обогащению урана, которые могут представлять угрозу режиму ядерного нераспространения.

Последняя попытка переговоров Ирана и «шестерки» была предпринята в Стамбуле 21-22 января 2011 года, она закончилась безрезультатно. Эштон тогда выразила разочарование итогами встречи и заявила, что выдвигаемые Ираном условия являются неприемлемыми. МАГАТЭ по итогам переговоров заявило, что агентству не были предоставлены исчерпывающие доказательства мирного характера иранской ядерной программы.

фото: topwar.ru

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