"Коварная" Россия начала сырную войну ради украинцев

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Целью претензий Роспотребнадзора к украинскому сыру является защита не только россиян, но и граждан Украины.

«У меня есть коварный замысел защитить и украинское население от недобросовестных производителей, равно как и на территории России защитить наших потребителей и от наших нарушителей», — цитирует заявление Онищенка на пресс-конференции 9 апреля в Москве, Интерфакс-Украина.

Он отметил, что если специалисты Роспотребнадзора договорятся с производителями сыра в Украине о выпуске продукции надлежащего качества, то и в Украине они не будут распространять эти спреды.

Онищенко: решение «сырной проблемы» зависит от Украины

Как ранее писал Главред, Россия объявила «сырную войну» в начале февраля, запретив импорт сыров трех украинских производителей, а затем расширила этот список. К концу февраля под запретом оказалась половина импорта украинского сыра в РФ.

Спустя полтора месяца Россия согласилась прислать своих инспекторов для проверки украинских сырных заводов. По итогам проверки ревизоры нашли «многочисленные нарушения» технологии на ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.). Однако пальмового масла, из-за которого и была начата «сырная война», обнаружено не было.

фото: vlasti.net

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