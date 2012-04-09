Иващенко судят на носилках и не пускают в туалет

{1-} Доставленного на носилках в Печерский райсуд Киева бывшего врио министра обороны Валерия Иващенко судят в конвойном помещении суда и даже не пускают в туалет.

Об этом рассказала жена Иващенко - Валентина, сообщает LB.UA.

По ее информации, Иващенко лежит в этом помещении на носилках, при этом из комнаты доносятся его слова о том, что его не пускают даже в туалет.

Охраняющие правопорядок в суде сотрудники милиции отказываются сообщить журналистам официально, где проходит заседание.

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Ранее "Главред" сообщал, что председательствующий по делу судья Сергей Вовк принял решение о переносе судебного заседания с здания суда по ул. Гайцана в помещение по ул. Крещатик.

Такое решение было принято в связи с тем, что Иващенко, которого конвой доставил в суд, заявил, что плохо себя чувствует и не будет подниматься в зал заседаний, который находится на третьем этаже.

Предполагалось, что в помещении суда по ул. Крещатик есть зал заседаний на первом этаже, куда Иващенко было бы легче попасть.

фото: podrobnosti.ua

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