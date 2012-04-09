В Херсонесе нашли чудотворный след Андрея Первозванного – СМИ

Представители Крымской епархии УПЦ МП предполагают, что недавно обнаруженные на территории музея-заповедника Херсонес (Севастополь)вдавленные в камень следы человеческих ног являются следами ног святого апостола Андрея Первозванного.

Об этом сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Севастопольского благочиния.

Согласно церковным источникам, апостол Андрей говорил с людьми об учении Христа, стоя на камне у берега моря. Неожиданно камень стал мягким, как воск, и ступни святого отпечатались на нем. После этого чуда многие уверовали в учение Иисуса Христа. Люди прикасались к этим отпечаткам и получали духовное и физическое исцеление. После покорения Крыма татарами Херсонес был заброшен и святыни забыты.

Настоятель Владимирского собора в Херсонесе протоиерей Сергий Халюта услышал от одной их прихожанок, что на берегу моря в камне отпечатаны два следа, похожие на человеческие.

«Я сам посмотрел на эти следы и сразу же сообщил владыке крымскому Лазарю, который прибыл в Херсонес и лично убедился в том, что это человеческий след в камне. Мы привели с собой экспертов-криминалистов и заказали проведение медицинской экспертизы. Результаты подтвердили, что следы в камне похожи на человеческие. А самое главное – люди прикасаются к этим отпечаткам и получают исцеление от болезней», – сказал настоятель.

По данным судебно-криминалистической и медицинской экспертиз, это след левой ноги, с большой вероятностью человеческой, босой с пятью пальцами, 38-го размера, предполагаемый рост человека – 162 сантиметра. След вдавлен в камень и не является природным творением.

След вдавлен на твердом камне, который не является ни песчаником, ни мелом – как будто босой ногой наступили в жидкий цемент или мокрый песок.

Окончательный вердикт о происхождении следов даст геологическая экспертиза, результаты которой станут известны через две недели.

фото: sevnews.info, investigator.org.ua

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