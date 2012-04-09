Прокуратура открестилась от преследования журналиста, снявшего сюжет о СИЗО

В прокуратуре опровергли информацию о намерении возбудить уголовное дело против журналиста Константина Усова, который провел журналистское расследование и снял сюжет о Лукьяновском СИЗО.

«Информация о возможности возбуждения уголовного дела против автора сюжета о Лукьяновском СИЗО Константина Усова не соответствует действительности и носит провокационный характер», - цитирует заявление прокуратуры «Украинская правда».

По данным пресс-службы, прокуратура проводит проверку по фактам нарушений, о которых говорится в сюжете.

Так, проводится проверки по фактам смерти заключенного от поражения электротоком, злоупотребления служебным положением работниками СИЗО, «в том числе по передаче заключенным запрещенных предметов за деньги, применению насилия к отдельным арестованным, о чем они заявили в телепередаче и т.п.».

Умерла еще одна заключенная Лукьяновского СИЗО

«Во время проверки у Константина Усова были отобраны объяснения по поводу известных ему обстоятельств неправомерных действий сотрудников Киевского СИЗО», - сказано в сообщении.

Ранее «Главред» сообщал, что глава комитета ВР по свободе слова Юрий Стець заявил, что, по его информации, киевская прокуратура собирается возбудить уголовное дело против автора журналистского расследования «Тюрьма № 1».

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