В Украине замедлился рост цен

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Базовая инфляция, которая является основным ориентиром для определения учетной ставки НБУ, в Украине в марте 2012 года осталась на уровне феврале и составила 0,1%, но в годовом измерении она замедлилась до 5,3% с 6,1% по итогам февраля и 6,6% - по итогам января, сообщил Госстат.

Ведомство уточняет, что в январе-2012 базовая инфляция замедлилась до 0% по сравнению с 0,2% в декабре-2011, 0,3% - в ноябре-2011 и 0,6% - в октябре-2011, сообщает «Интерфакс-Украина»

В целом за первый квартал этого года базовая инфляция составила 0,2%. Ведомство напоминает, что в марте 2011 года базовая инфляция равнялась 0,8%, а в годовом измерении – 7%.

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Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

В 2011 году инфляция в Украине составила 4,6%. В январе-феврале 2012 года инфляция составляла 0,2% ежемесячно, а в марте выросла до 0,3%, составив в целом за квартал 0,7%. В то же время в годовом измерении она замедлилась до 1,9%.

Ранее «Главред» сообщал, что с 23 марта определяемая на основе базовой инфляции учетная ставка НБУ впервые с лета 2010 года была понижена — на 0,25%, до 7,5% годовых. Теоретически это дает кредитным учреждениям возможность получить более дешевое рефинансирование центробанка.

фото: stockphotos.ru

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