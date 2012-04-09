Авакова могут выдать Украине уже завтра

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10 апреля итальянский суд может разрешить экстрадировать в Украину бывшего председателя Харьковской обгосадминистрации Арсена Авакова.

Об этом сообщил депутат от БЮТ Андрей Кожемякин, пишут Украинские новости.

«Завтра (10 апреля) в Риме пройдет заседание суда, на котором будет решаться вопрос относительно возможной экстрадиции руководителя нашей Харьковской областной партийной организации Арсена Авакова», – сказал он.

Кожемякин добавил, что намерен лично присутствовать на заседании суда, чтобы представить на нем обращение партии «Батькивщина» к правительству Италии и суду с просьбой не выдавать Авакова правоохранительным органам Украины в связи с тем, что он, по мнению политсилы, преследуется по политическим мотивам.

В настоящее время он содержится в городской тюрьме Фрозиноне. Там он будет находиться до решения суда по вопросу экстрадиции. По данным украинских пограничников, он выехал из Украины в сентябре 2011 года, еще до возбуждения против него уголовного дела. Его подозревают в незаконном отчуждении 55 га земли в Харьковской области в 2009 году.

Между тем, ГПУ сообщила, что Аваков был задержан итальянским Интерполом 26 марта, а полиция Фрозиноне заявила, что украинского политика задержали 25 марта. Там добавили, что задержанный является успешным инженером, автором многочисленных научных публикаций, а решение о его экстрадиции будет принимать Апелляционный суд Рима.

29 марта Генпрокуратура заявила, что итальянский суд арестовал Авакова на 40 суток. В то же время «Батькивщина» опровергла эту информацию.

Экс-премьер Юлия Тимошенко попросила Италию не экстрадировать его.

фото: avakov.com

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