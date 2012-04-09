Онищенко о сыре: это не просто тетя Маша надкусила головку

{1-} Главный санврач России Геннадий Онищенко заявил, что во вторник, 10 апреля, специалисты Роспотребнадзора снова направятся в Украину для проверки предприятий, производящих сыр.

«В любом продукте в цивилизованной стране, особенно в таком как сыр и молоко, в себестоимости - до 30% - это внутренний лабораторный контроль… Не просто тетя Маша надкусила головку сыра», - заявил российский чиновник УНИАН.

Онищенко: решение «сырной проблемы» зависит от Украины

Он сообщил, что Роспотребнадзор ведет переговоры напрямую с некоторыми украинскими производителями сыров.

«Они приезжают ко мне, и с ними мы быстрее договариваемся. Даже после встречи в Киеве у меня были представители отдельных заводов», - сказал он.

Онищенко также сказал, что заявления с украинской стороны о том, что выявленные в РФ украинские сыры являются фальсификатом и производятся российскими производителями, не имеют большого значения.

«Я в это мало верю, потому что нет нужды. Уж не такие у вас раскрученные сыры, чтобы их подделывать как «Боржоми» или молдавские вина. А если это и так, то это твоя проблема – давайте рынок на территории России цивилизуем так, что дистрибьюторы будут заниматься этим ответственно», - сказал он и добавил, что многие с этим соглашаются.

По его словам, то, что произошло на заводах Украины, вытекает из системных проблем и требует гармонизировать требования к сырной продукции.

«Наши требования к сырам – это закон в России, в Украине – это ведомственный акт Минсельхоза. Разные весовые категории и соответственно отношения к ним такое», - сказал он.

"Коварная" Россия начала сырную войну ради украинцев

Ранее «Главред» сообщал, что Россия объявила «сырную войну» в начале февраля, запретив импорт сыров трех украинских производителей, а затем расширила этот список. К концу февраля под запретом оказалась половина импорта украинского сыра в РФ.

Спустя полтора месяца Россия согласилась прислать своих инспекторов для проверки украинских сырных заводов. По итогам проверки ревизоры нашли «многочисленные нарушения» технологии на ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.). Однако пальмового масла, из-за которого и была начата «сырная война», обнаружено не было.

фото: nnm.ru

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