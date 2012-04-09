Прокуратура потребовала для Иващенко 6 лет тюрьмы

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Прокуратура предлагает приговорить бывшего вр.и.о министра обороны Валерия Иващенко к 6 годам лишения свободы.
Об этом заявил его адвокат Борис Нечипоренко, пишет Интерфакс-Украина.
Как сообщал «Главред», Иващенко обвиняется в том, что в ноябре 2009 года, занимая должность и.о. министра обороны, злоупотребляя служебным положением, подписал план санации относительно реализации целостного имущественного комплекса госпредприятия «Феодосийский судомеханический завод».
Напомним, сегодня, 9 апреля, бывшего вр.и.о. министра обороны Валерия Иващенко доставили к зданию Печерского районного суда Киева на Крещатике на автомобиле «скорой помощи», а не в автозаке.
Он находился в автомобиле неотложки в сопровождении конвоя, двух врачей Госпенитенциарной службы.
Валерия Иващенко судят в конвойном помещении суда и даже не пускают в туалет.
Об этом рассказала жена Иващенко – Валентина.
По ее информации, Иващенко лежит в этом помещении на носилках, при этом из комнаты доносятся его слова о том, что его не пускают даже в туалет.
фото: podrobnosti.ua
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