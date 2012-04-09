На Киевщине конфискован самолет за 28 миллионов

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В Киевской области решением суда апелляционной инстанции по требованию прокуратуры конфискован самолет гражданской авиации Falkon 20-E5 стоимостью около 28 млн грн. Самолет конфискован за нарушение таможенных правил.

Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры сообщает «Украинская правда».

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Собственника привлекли к административной ответственности с применением соответствующего взыскания по ст. 348 Таможенного кодекса Украины (нарушение таможенных обязательства о обратном вывозе товаров).

Согласно нормам указанной статьи товары, которые были временно ввезены на таможенную территорию Украины под обязательство о обратном вывозе, должны быть вывезены в срок.

Самолет гражданской авиации Falkon 20-E5, общей стоимостью около 28 млн.грн., передан государству.

Ранее «Главред» сообщал, что вице-спикер Николай Томенко дал запрос в аэропорт «Борисполь» об обнародовании информации о высокопоставленных должностных лицах, которые владеют частным авиатранспортом, однако получил отказ.

фото: bernairnews.blogspot.com

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