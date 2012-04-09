Янукович хочет увеличить штрафы за продажу алкоголя и сигарет детям

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Президент Виктор Янукович инициирует увеличение штрафов за продажу алкогольных и табачных изделий несовершеннолетним в 10 раз – с 6,8 тыс. гривен до 68 тыс. гривен с одновременным лишением лицензии на торговлю.

Об этом заявил уполномоченный президента по правам ребенка Юрий Павленко, сообщают Украинские новости.

По словам Павленко, Президент обращается к Кабмину относительно повышения штрафов за продажу табачных и алкогольных изделий детям. Предусмотреть при этом процедуру и одновременного лишения лицензий. Сегодня законодательство предусматривает либо штраф, либо лишение лицензии», - сказал он.

«В этом случае мы предлагаем рассмотреть возможность увеличения штрафов как минимум в 10 раз за продажу... и одновременное лишение лицензии такой торговой точки или сети», - заявил Павленко.

В то же время, Виктор Янукович требует от МВД проанализировать причины низкой эффективности деятельности органов внутренних дел относительно противодействия распространения алко- и наркозависимости детей, принять срочные меры для устранения источников приобретения алкоголя и наркотиков детьми.

Павленко добавил, что Президент также настаивает на необходимости усовершенствования законодательства в части введения полного запрета рекламы алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива и табачных изделий.

«Мы должны идти к полному запрету рекламы, включая и скрытую: алкогольных напитков, табачных изделий, пива и слабоалкогольных напитков», - сказал он.

«Неприемлемо, когда торговые марки, под которыми выпускаются алкогольные изделия, являются, в частности, спонсорами спортивных мероприятий, или их представляют известные люди», - объяснил Павленко.

Он подчеркнул: сейчас в Украине употребление детьми алкоголя, наркотиков и табака обрело угрожающие масштабы.

Именно поэтому, отметил уполномоченный президента, Янукович настаивает на полном выполнении всеми органами власти действующего законодательства, ограничивающего доступ детей к алкогольной и табачной продукции, а также к ее рекламе.

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