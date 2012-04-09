БЮТ пригрозил заблокировать Раду

{1-} Члены фракции «БЮТ-Батькивщина» завтра, 10 апреля, могут заблокировать заседание Верховной Рады, заявил председатель фракции Андрей Кожемякин.

В частности, политик напомнил, что фракция сделала ряд заявлений, исполнение которых оппозиция требует уже во вторник, 10 апреля, сообщает LB.UA.

При этом на уточняющий вопрос журналистов, если парламентское большинство не примет во внимание требования партии, будут ли оппозиционеры блокировать трибуну, Кожемякин подчеркнул, что решение будет приниматься на месте.

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«Конечно, шансов на то, что в парламенте выполнят наши требования, очень мало. Но в последнее время, когда обсуждаются какие-то важные вопросы о том, как действовать, мы принимаем решение молниеносно. Поэтому завтра мы решим блокировать или нет работу парламенте после принятия всех соответствующих решений», - добавил политик.

При этом он уточнил, что сегодня вечером фракция соберется на заседание, где и обсудит данный вопрос.

Ранее «Главред» сообщал, что бютовцы потребовали увольнения Генпрокурора и его зама, рассмотрения законопроекта о декриминализации статей УПК, рассмотрения резолюции ПАСЕ, а также создания временной следственной комиссии по рассмотрению обстоятельств массовых убийств в 1995-98 годах в Донецке, а также убийств депутатов Евгения Щербаня и Евгения Кушнарева.

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