Министр культуры после поста подумает, какие песни споет для Януковича

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Министр культуры Украины Михаил Кулиняк говорит, что после завершения поста подумает, какие песни он будет исполнять на очередной встрече Президента Виктора Януковича с представителями украинских церквей, которую планируется провести летом.

«Сейчас пост, и даже думать об этом греховно. Я знаю очень много песен, и думаю, что мне ничего особенного не нужно готовить. Когда соберутся такие высокоуважаемые люди, я думаю, что песня зазвучит сама собой. Сейчас, пока пост, думать об этом не будем», - сказал Кулиняк, пишет ЛИГАБизнесИнформ.

В то же время, Кулиняк не уточнил, будут ли это какие-то религиозные песни.

Напомним, 21 марта на встрече с представителями украинских церквей Виктор Янукович предложил встретиться в следующий раз накануне выборов или летом в Крыму, где он будет отдыхать. Завершая встречу, Президент обратился к министру культуры: «Михаил?! Сыграешь нам, споешь на выезде? Тут не слишком удобно».



В свою очередь, министр всерьез озаботился предложением Виктора Януковича выступить на встрече Президента с главами церквей летом.

По словам министра, с репертуаром своего выступления еще не определился, но он понравится не только лично Януковичу, но и церковным деятелям.

"Какой-то специальный репертуар я не готовлю, я думаю, это будут народные песни. И дай Бог, чтоб оно состоялось. А раз Президент сказал, то так и будет", - сказал Кулиняк.

"А какую песню петь – мы найдем, у меня их очень много, этих песен, я их очень много знаю, украинских, в том числе, поэтому для меня в этом плане нет никаких вопросов", - сказал министр культуры.

фото: segodnya.ua

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