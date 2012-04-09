Лазаренко о причастности к убийству Щербаня: это циничная ложь

{1-}

Экс-премьер Украины Павел Лазаренко заявляет, что не имеет никакого отношения убийству в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня.

«Еще раз заявляю, что все последние заявления Генпрокуратуры и Руслана Щербаня являются циничной ложью в отношении меня. Я не имею никакого отношения к указанному преступлению», - отметил Лазаренко.

Павел Лазаренко vs Юлия Тимошенко: очная ставка состоится не скоро

В своем обращении для прессы, которое распространила 9 апреля его адвокат Марина Долгополая, Лазаренко просит сына Евгения Щербаня Руслана воздержаться от таких заявлений, пишет Интерфакс-Украина.

«Руслан Щербань должен знать, что я не имею никакого отношения к смерти его отца. Я хотел бы призвать его и попросить быть достойным человеком, а не марионеткой в руках тех людей, которые сегодня, манипулируя его сыновним статусом, так позорно и неумело его используют и впоследствии выбросят», - сказал Лазаренко.

фото: hromada.kiev.ua

Новости по теме:

Лазаренко заявил, что на него хотят повесить два убийства



Генпрокуратура рассказала, когда допросит Лазаренко в Украине



Сын Щербаня передал в ГПУ документы против Тимошенко



Сын Щербаня писал заявление под диктовку власти - Турчинов





