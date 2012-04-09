ЦИК наконец-то разделила регионы на одномандатные округа

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В понедельник, 9 апреля, Центризбирком установил количество одномандатных округов по выборам в Верховную Раду в каждом регионе. Всего для проведения парламентских выборов будет создано 225 одномандатных округов на постоянной основе.

Согласно решению, на территории Автономной республики Крым будет создано 10 округов, Винницкой области – 8 округов, Волынской - 5, Днепропетровской - 17, Донецкой - 21, Житомирской - 6, Закарпатской - 6, Запорожской - 9, Ивано-Франковской - 7, Киевской - 9, Кировоградской - 5, Луганской - 11, Львовской - 12, Николаевской - 6, Одесской - 11, Полтавской - 8, Ривненской - 5, Сумской - 6, Тернопольской - 5, Харьковской - 14, Херсонской - 5, Хмельницкой - 7, Черкасской - 7, Черновицкой - 4, Черниговской - 6, в городе Киеве - 13, Севастополе – 2, сообщает «Интерфакс-Украина».

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ЦИКа исходил из данных Госреестра избирателей, согласно которым количество избирателей в Украине по состоянию на 9 апреля составило 36 млн. 253 тыс. 147 человек. Законом предусмотрено, что округа создаются с приблизительно равным количеством избирателей с отклонением не более 12%.

ЦИК исходил из того, что ориентировочное среднее количество избирателей в одном округе должно составлять 161 тыс. 125 человек.

Согласно закону «О выборах народных депутатов», ЦИК должна определить количество округов в каждом регионе не позднее, чем за 200 дней до дня выборов, то есть до 10 апреля; создать одномандатные округа – не позднее, чем за 180 дней до выборов, то есть до 30 апреля; опубликовать в общегосударственных и региональных печатных СМИ перечень одномандатных округов с указанием их номеров, границ и центров - не позднее, чем за 175 дней до выборов, то есть до 5 мая.

Кроме того, ЦИК должна обеспечить создание обычных, зарубежных и специальных избирательных участков на постоянной основе не позднее, чем за 190 дней до выборов, то есть до 20 апреля.

Ранее «Главред» очередные выборы народных депутатов должны состояться 28 октября, избирательный процесс начнется за 90 дней до дня выборов, то есть 30 июля.

фото: lenta.ru

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