Экс-судья Зварич в колонии будет шить или ремонтировать машины

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Бывший глава Львовского апелляционного административного суда Игорь Зварич, осужденный за получение взяток в особо крупных размерах, будет отбывать наказание в Менской исправительной колонии № 91 в Черниговской области.

Как сообщают тюремщики, в Менской колонии заключенные работают в мебельном, столярном, швейном цехах, а также в автомастерской, сообщили в пресс-службе управления Государственной пенитенциарной службы в Черниговской области, пишет УНИАН.

«Экс-судья уже прибыл в исправительную колонию, которая находится в пгт Макошино Менского района. Две недели Зварич будет находиться в карантинном отделении», - сказали в пресс-службе. Менская колония – единственное заведение на территории Украины, где отбывают наказание бывшие милиционеры, пограничники, сотрудники СБУ и прокуратуры. Сегодня в исправительном заведении – 550 осужденных. Колония имеет помещение для содержания осужденных: с минимальным, средним и максимальным уровнем безопасности. Осужденные в Менской колонии работают в мебельном, столярном, швейном цехах, а также в автомастерской и на участке изготовления товаров народного потребления.

Напомним, уголовное дело в отношении Игоря Зварича было возбуждено в декабре 2008 года. Он подозревался в получении 100 тыс. долларов взятки за принятие незаконного решения.

20 сентября 2011 года Оболонский райсуд Киева вынес приговор по делу Зварича. Он осужден к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества за получение взяток в особо крупных размерах.

На днях Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу Игоря Зварича на приговор Оболонского райсуда столицы.

фото: nbnews.com.ua, chernigiv-kvs.com.ua

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