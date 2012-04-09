Смоленская катастрофа напоминает организованное убийство - Качиньский

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Ярослав Качиньский, брат-близнец погибшего президента Польши Леха Качиньского заявил, что Смоленская авиакатастрофа, которая в апреле 2010 года унесла жизни почти сто польских высокопоставленых лиц, все больше напоминает организованное убийство.

Об этом он заявил в интервью телеканалу TVN24, пишет УНИАН.

«Я не уверен, что это было покушение, но все больше на это указывает», - сказал он.

По словам Ярослава Качиньского, если бы было так, что в международных отношениях начинает применяться процедура ликвидации глав государств и политических элит только потому, что кому-то это не нравится, то в действительности это было бы новое качество в международных отношениях. Такие случаи имеют место лишь в африканских государствах», - сказал политик.

Он также заявил, что в случае своего прихода к власти по-другому проводил бы расследование этой катастрофы. «Меня оскорбляет, что Польша ведет себя так, будто бы не является суверенным государством тогда, когда погибают ее 96 граждан», - сказал Качиньский.

Он заявил, что представители правящей в Польше партии «Гражданская платформа» заинтересованы в том, чтобы Смоленская авиакатастрофа считалась расследованной, поскольку иначе могут «выйти на свет скрытые ими факты, за которые им придется отвечать».

Напомним, Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском при заходе на посадку. Погибли 96 человек - восемь членов экипажа и 88 пассажиров, в том числе президент Лех Качиньский, его супруга и часть руководства Польши.

Польская правительственная комиссия в своей окончательном заключении, обнародованном в августе 2011 года, назвала главной причиной катастрофы ошибки пилотов, отметив, что соответственными за нее также являются российские диспетчеры, которые, в частности, предоставляли неправдивые данные о местонахождении самолета.

фото: sensusnovus.ru

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