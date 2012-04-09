Карпачева: в суде по делу Иващенко были грубо нарушены права человека

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Омбудсмен Нина Карпачева считает, что судебное заседание по делу бывшего вр.и.о. министра обороны Украины Валерия Иващенко 9 апреля в конвойной комнате Печерского райсуда проходило с грубыми нарушениями прав человека, пишет Интерфакс-Украина.

«Я впервые вижу, чтобы в Украине судебное заседание проходило в конвойной комнате. Безусловно, это является грубым нарушением прав человека. Два подсудимых человека находились в этой конвойной комнате: один пребывал в лежачем состоянии, это Валерий Иващенко, а второй – Сергей Михеев – находился в так называемом «стакане».

Они находились в таком состоянии в конвойной комнате 5 часов, без доступа к санузлу, без глотка воды. И в таком состоянии пребывали все – судьи, прокуроры, адвокаты», - сказала Карпачева после завершения судебного заседания.

Как сообщал «Главред», Иващенко обвиняется в том, что в ноябре 2009 года, занимая должность и.о. министра обороны, злоупотребляя служебным положением, подписал план санации относительно реализации целостного имущественного комплекса госпредприятия «Феодосийский судомеханический завод».

Напомним, сегодня, 9 апреля, бывшего вр.и.о. министра обороны Валерия Иващенко доставили к зданию Печерского районного суда Киева на Крещатике на автомобиле «скорой помощи», а не в автозаке.

Он находился в автомобиле неотложки в сопровождении конвоя, двух врачей Госпенитенциарной службы.

Валерия Иващенко судят в конвойном помещении суда и даже не пускают в туалет.

Об этом рассказала жена Иващенко – Валентина.

По ее информации, Иващенко лежит в этом помещении на носилках, при этом из комнаты доносятся его слова о том, что его не пускают даже в туалет.

фото: utro.ua

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