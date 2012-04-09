Министр культуры отправил на экспертизу копии украденных из Кабмина картин

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Министр культуры Украины Михаил Кулиняк прогнозирует, что результаты химической экспертизы подлинности картин Николая Глущенко, экспонированных в здании Кабмина, будут готовы на следующей неделе.

По словам министра, образцы этих картин отправлены на химическую экспертизу и, возможно, на следующей неделе будут результаты этой экспертизы, – сказал он, сообщает Интерфакс-Украина.

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Министр напомнил, что история с этими картинами тянется с 2001 года и только в 2011 году, после соответствующих обращений, Министерство культуры создало комиссию для выяснения всех обстоятельств.

«Ни сегодняшнее правительство, ни нынешний Президент, министры отношения к началу этой истории не имеют. Мы отреагировали оперативно для решения этого вопроса», – отметил министр.

Как сообщалось, из здания Кабмина были украдены картины Николая Глущенко и теперь вместо них там весят копии.

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