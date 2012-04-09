Кернес обнародовал декларацию о доходах: 6 миллионов, Porshe и Mersedes

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Городской голова Харькова Геннадий Кернес обнародовал свою декларацию о доходах за 2011 год, из которой следует, что он заработал более 6 млн грн и владеет автомобилями Porshe 911 Carrera и Mersedes Benz.

Общий доход Кернеса составил 6 млн 310 тыс. 105 грн. Основную часть этой суммы составили дивиденды и проценты — 6 млн 162 тыс. Зарплата составила 126 тыс. 89 грн. Кроме того, городской голова получил матпомощь в размере 22 тыс. 16 грн, сообщает ZN.UA.

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Кернес также указал, что владеет двумя машинами - Porshe 911 Carrera (объем двигателя 3596 куб.см, 2003 г.) и Mersedes Benz (объем двигателя 5461 куб. см, 2009 г.).

В декларации также указано, что сумма средств на счетах в банках и других финансовых учреждениях составляет 382 тыс. 512 грн, в т.ч. вложенных в отчетном году — 268 тыс. 91 грн. Номинальная стоимость ценных бумаг составляет 5 млн 238 тыс. 735 грн, а размер взносов в уставной капитал — 180 тыс. 896 грн.

В остальных графах декларации, в том числе о недвижимом имуществе, водных средствах, воздушных суднах, финансовых обязательствах стоят прочерки. Прочерки также стоят во всех графах, касающихся членов семьи декларанта.

В 2010 году общая сумма доходов Кернеса составила 140 тыс. 975 грн., в том числе зарплата — 118 тыс. 523 грн и материальная помощь — 22 тыс. 452 грн. На банковских счетах у харьковского мэра было 114 тыс. 420 грн.

Ранее «Главред» сообщал, что мэр другого города-миллионера Одессы – Алексей Костусев отказался обнародовать свою декларацию о доходах. Он заявил, что против этого возражают его родственники, доходы которых также отражены в документе.

фото: kharkov.comments.ua, city.kharkov.ua

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