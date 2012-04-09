В Ливии за помощь войскам Каддафи судят россиян и белоруссов

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В Триполи по обвинению в пособничестве войскам свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи судят двух россиян и двух белорусов.

Об этом сообщил ливийский полковник Али аль-Шейки (Ali al-Cheiki).

По словам аль-Шейки, россияне и белорусы проходят по тому же делу, что и 20 граждан Украины, задержанных в сентябре, пишет РИА Новости.

«Они обвиняются в подготовке запусков ракет класса «земля-воздух», целью которых были самолеты НАТО, задача которых заключалась в защите мирных жителей», - заявил полковник Али аш-Шейки (al-Cheiki).

По его словам, российские, украинские и белорусские граждане также обвиняются в оказании помощи режиму Муаммара Каддафи, подавлении народных восстаний и в нападениях на мирных жителей.

Аш-Шейки добавил, что все подсудимые прибыли в Ливию по собственной инициативе. По его мнению, власти России, Белоруссии и Украины не оказывали давление на своих граждан, желающих отправиться в Ливию.

Подразделения Переходного национального совета Ливии в начале сентября прошлого года задержали 22 украинских специалиста, работавших на ливийских нефтяных объектах. Их обвинили в том, что они якобы участвовали в военных действиях на стороне войск Каддафи. Более шести месяцев украинцы находятся под домашним арестом в североафриканской стране.

Вооруженное восстание в Ливии продолжалось с февраля по октябрь 2011 года. За время боевых действий между сторонниками правившего режима и силами оппозиции погибли тысячи человек, крупный ущерб был нанесен экономике. Муаммар Каддафи, находившийся у власти в стране 42 года, погиб 20 октября в окрестностях города Сирт от рук захвативших его повстанцев.

фото: mir24.tv

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