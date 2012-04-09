Луценко врачи приписали капельницы

Экс-министру МВД Юрию Луценко врачи назначили капельницы.
Об этом сказала жена Луценко - Ирина после посещения мужа в больнице, сообщили в пресс-службе «Народной самообороны».
«Самые серьезные проблемы, которые вызывают беспокойство у врачей, это портальная гипертензия (варикоз вен пищевода), начальная стадия цирроза, подтверждение сахарного диабета», - отметила она.
В Интернете появилось видео элитной палаты Луценко
По ее словам, параллельно с лечением проходит и дообследование, поскольку здоровье Юрия Луценко «подорвано существенно».
По словам Ирины, Луценко благодарен врачам за внимание и тщательное отношение к его здоровью и заботу, которую они проявляют по отношению к нему.
«Муж говорит, что в больнице очень приветливый персонал - от врачей до санитарок. Он очень благодарен каждому из них », - добавила Ирина Луценко.
Как сообщалось, 6 апреля, экс-министра МВД Юрия Луценко вывезли из Киевского СИЗО в Киевскую городскую клиническую больницу скорой помощи для обследования. Там врачи подтвердили у экс-министра МВД панкреатит, серьезные проблемы с печенью, тахикардию.
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