Луценко врачи приписали капельницы

Экс-министру МВД Юрию Луценко врачи назначили капельницы.

Об этом сказала жена Луценко - Ирина после посещения мужа в больнице, сообщили в пресс-службе «Народной самообороны».

«Самые серьезные проблемы, которые вызывают беспокойство у врачей, это портальная гипертензия (варикоз вен пищевода), начальная стадия цирроза, подтверждение сахарного диабета», - отметила она.

В Интернете появилось видео элитной палаты Луценко

По ее словам, параллельно с лечением проходит и дообследование, поскольку здоровье Юрия Луценко «подорвано существенно».

По словам Ирины, Луценко благодарен врачам за внимание и тщательное отношение к его здоровью и заботу, которую они проявляют по отношению к нему.

«Муж говорит, что в больнице очень приветливый персонал - от врачей до санитарок. Он очень благодарен каждому из них », - добавила Ирина Луценко.

Как сообщалось, 6 апреля, экс-министра МВД Юрия Луценко вывезли из Киевского СИЗО в Киевскую городскую клиническую больницу скорой помощи для обследования. Там врачи подтвердили у экс-министра МВД панкреатит, серьезные проблемы с печенью, тахикардию.

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