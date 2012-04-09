Янукович поручил Пшонке проверить Лукьяновское СИЗО

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Президент Виктор Янукович поручил Генеральному прокурору Виктору Пшонке организовать проверку Лукьяновского СИЗО.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«С целью принятия безотлагательных мер по усилению защиты конституционных прав и законных интересов граждан в учреждениях предварительного заключения Президент предложил Генпрокурору организовать проверку в Киевском следственном изоляторе фактов нарушений требований закона, информация о которых в начале апреля этого года распространена в СМИ, и принять в установленном порядке меры по отстранению причастных должностных лиц указанного учреждения от выполнения служебных обязанностей на время проверки», - говорится в сообщении.

Ранее «Главред» сообщал, что журналист телеканала ТВі Константин Усов провел беспрецедентное расследование, в котором показал настоящие условия, в которых находятся заключенные Лукьяновского СИЗО. Как оказалось, стены следственного изолятора покрыты грибком, а заключенных кормят каким-то «дерьмом».

видео: ТСН

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