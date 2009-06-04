В ожидании неизбежного?

Ну вот, практически, и все. Карты раскрыты. Фигуры на шахматной доске расставлены в начальной позиции, все ждут первого хода, который начнет игру, способную разительно изменить Украину. В лучшую сторону или в худшую – вопрос остается открытым…

Главные герои



Для рядовых «регионалов» и «бютовцев», на протяжении последних недель находящихся в неведении относительно хода консультаций в верхах и черпающих информацию об этих переговорах из прессы, вот-вот наступит «время прозрения». Уже в четверг в 19:30 проекты Большого договора и новой Конституции должны были обсудить в «Зоряном» члены фракции «Регионов». Однако это заседание было перенесено. Формально – чтобы собраться с мыслями и принять взвешенное решение – раз и навсегда. Реально – из-за все того же всеобъемлющего недоверия между потенциальными партнерами.



«Ну вот мы голосуем «за» и ожидаем такого же решения от БЮТ. А Тимошенко идет на Банковую и говорит: мол, Виктор Андреевич, фракция ждет отмашки, – и забирает у Ющенко все что можно, в обмен на какие-то гарантии», – рассказывали «регионалы».



«Светило» ли Тимошенко что-то на Банковой – вопрос более чем спорный. Однако факт остается фактом – «кидка» от будущих соратников по коалиции «Регионы» опасаются еще до создания этого альянса…



Единственный способ застраховаться от этого – провести заседания фракций одновременно. Сегодня это вроде как невозможно: Юлия Тимошенко пребывала с рабочим визитом в Польше, вернуться должна была в девять вечера. И вот – завтра Украину вполне может ждать увлекательное шоу: на Туровской и в «Зоряном» в одно и то же время начинаются депутатские собрания, проходят обсуждения, а потом, опять-таки одновременно – все происходит на телефонном контроле – фракции поддерживают предложенные им документы и, в идеале, дают своим лидерам мандат на подписание коалиционного соглашения.



Внезапностей на фракционных собраниях не ожидается. Да, и в Партии регионов, и в БЮТ есть группы, которые, мягко говоря, не в восторге от будущего альянса. В среде «регионалов» недовольных меньше, в стане «бютовцев» – больше. Да, пикантности ситуации в БЮТ добавляет то, что неформальную группу противников коалиции в пропремьерской фракции возглавляет не кто-нибудь, а сам Александр Турчинов.



Однако вариант, при котором большинство какой-либо фракции воспротивится лично акцентированной воле своего лидера, – невероятен. А на данном этапе задание собрать под зонтик «ширки» 300 человек перед потенциальными коалициантами и не стоит: для голосований, требующих конституционного большинства голосов, предполагается привлечение голосов фракции коммунистов…



«Регионы» готовы поддержать любое решение лично Виктора Януковича, который, по всеобщему убеждению, становится президентом при любом способе избрания главы государства. И если еще несколько дней назад Виктор Федорович колебался, обдумывая возможность победить таки на всенародных выборах, получив таким образом сатисфакцию за 2004 год, то сегодня он оказался преисполненным решимости на избрание в парламенте. Злые языки связали такие изменения в позиции Януковича с сеансом связи с Москвой, однако убедительных доказательств этому, конечно же, не представили.



«Буйных мало. Во фракции человек 50 не поддерживают объединения с «регионалами», десяток скажет об этом открыто. Одним словом, все схвачено», – недовольно вздыхает представитель БЮТ, не замеченный в симпатиях к Партии регионов.



Последние надежды на то, что «Юля образумится», контркоалицианты связывали с ее сегодняшней встречей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Глава немецкого правительства якобы должна была еще раз предостеречь украинскую коллегу от того, что самые одиозные нормы нового проекта Конституции вроде продолжения каденции нынешнего парламента до 2014 года не встретят понимания у цивилизованной Европы.



Однако судя по тому, что Тимошенко сократила программу своего пребывания в Польше, а, вернувшись, сразу же поехала в Верховную Раду на пару с Виктором Януковичем «уламывать» на вхождение в коалицию Владимира Литвина, – особого влияния на Юлию Владимировну общение с фрау Меркель не возымело…



Карта Литвина



Приобщение к «двойке» ПР – БЮТ Блока Литвина сейчас задача номер один именно для Юлии Тимошенко. С имиджевой точки зрения коалиционное единение с Партией регионов для Юлии Тимошенко и политсилы ее имени губительно. Конечно, мораторий на выборы до 2014 года, прописанный в проекте конституционных изменений, некоторым образом скрашивает этот факт, однако приятного в этом все равно мало.



Другое дело – если в этой коалиции появится «третий» (а в идеале – и четвертый, впрочем, об этом позже). Тогда это большинство будет меньше походить на способ «раздерибанить» страну на двоих, а напротив – приобретет черты объединения здоровых сил во имя спасения страны и дальше по тексту.



То есть вдруг что-то в новой коалиции не заладится – Тимошенко всегда сможет сказать: мол, это был вовсе не корыстный альянс с идейными врагами, а попытка вывести страну из кризиса. Неудачная – ну что ж, признаем ошибку. Но хотели-то как лучше, вон Литвин подтвердит.



Понимая важность своей роли, Владимир Михайлович пытается вытянуть из ситуации максимум выгоды для себя. Источники «Главреда» свидетельствуют: взамен за свое присоединение к большинству Литвин потребовал у несостоявшихся пока коалициантов гарантии пребывания в нынешнем кресле до конца срока полномочий нынешней Верховной Рады плюс сохранение постов за всеми его выдвиженцами в нынешней структуре исполнительной власти (а это, между прочим, и Госкомрезерв, и Госкомзем, и «Укрзализныця»). Требования Литвина коалицианты якобы сочли несколько завышенными, как для человека, котролирующего всего 20 депутатских штыков, – это во-первых. А во-вторых, вышла другая неувязочка: все названные должности Партия регионов и БЮТ уже поделили между собой.



Посему – Литвину пообещали сохранить за ним спикерское кресло. И не более того. Литвина это не устроило и он якобы намекнул, что в его лице потенциальные коалицианты получат противника процесса внесения конституционных изменений. Что дальше? Переговоры продолжаются…



Кстати, отдельное условие «литвиновцев» – чтобы формализация нового большинства происходила не путем роспуска нынешней коалиции, а через присоединение «Регионов» к нынешнему большинству. Так свое нахождение в этом формировании было бы легче объяснить тем же избирателям: мол, мы же всегда говорили, что выступаем за широчайшее объединение парламентских политсил. А то, что из этой уже расширенной коалиции вышла фракция НУНС, так чьи это проблемы?..



Карта «Нашей Украины»



А с фракцией НУНС ситуация выглядит сложнее. Заполучить в лоно коалиции НУНС было бы идеальным выходом из сложившейся ситуации для Юлии Тимошенко – в «суперширокой» коалиции воссоединились бы обе «помаранчевые» силы. Для этого нужно, казалось бы, не очень много – заполучить согласие на вхождение в большинство со стороны 37 депутатов-«нунсовцев».



Костяк этой группы «нашеукраинцев» обещал «обеспечить» Юрий Луценко – за счет представителей своей «Народной самообороны». В обмен на это он испрашивал у Юлии Тимошенко защиту от атак со стороны Бориса Колесникова, активизировавшего свои усилия по отмщению за проведенное за решеткой время летом 2005 года, и сохранения себя на посту министра внутренних дел. Конечно, не в восторге от такого развития событий пребывали «регионалы», но в Большом договоре прописан запрет на вето любых кадровых квот…



Но ветировать кандидатуру Луценко «регионалам», судя по всему, не придется: на его призыв поддержать «суперширку» положительно отреагировали лишь 9 из 19 «самооборонцев».



Где добыть остальные голоса? УНП Юрия Костенко задекларировала свою позицию еще вчера предельно четко: как только БЮТ и Партия регионов вносят в Раду свой проект Конституции, шестеро «народников» покидают ряды нынешней коалиции.



Не стоит, судя по всему, Юлии Тимошенко рассчитывать на «руховцев» – особенно после того, как в кадровой раскладке «суперширки» должность главы МИД была отдана на откуп «регионалам».



Группа «За Украину!» Вячеслава Кириленко тоже пошла на принцип: не сближаясь с новым руководством НСНУ, «кириленковцы» выразили свое «фе» и новым коалициантам. А сейчас Вячеслав Анатольевич ездит по регионам, занимаясь строительством своего движения, которое в перспективе вполне может быть перековано на партию.



В этих обстоятельствах ответ на вопрос, что будет делать оставшаяся коалиционная часть «Нашей Украины», – под шумок получит партбилеты «Батькивщины» вслед за одним знаковым персонажем или все-таки осудит новую коалицию – не принципиален: до 37 количество желающих войти в «суперширку» не дотягивает в любом случае. Новому большинству придется довольствоваться лишь единичными скальпами «нашеукраинцев»…



Дальше…



Итак, новое большинство, судя по всему, таки состоится. Сколько участников будет иметь это формирование и получит ли оно формальный статус коалиции депутатских фракций – будет решаться в ближайшие часы, максимум – дни.



По некоторым данным, уже упоминаемое «синхронное» заседание фракций БЮТ и Партии регионов может состояться уже этой ночью. Впрочем, гораздо вероятнее его проведение в пятницу, а то и в следующий вторник.



Однако под куполом Верховной Рады даже самые убежденные сторонники «сверхширокого» большинства не особо радуются. Не только из-за того, что уверенности в том, что в последний момент все вымученные договоренности таки не сорвутся, нет – хотя и это тоже держит пока не состоявшихся коалициантов в напряжении.



Все понимают, что союз со вчерашним непримиримым противником нельзя назвать надежной политической конструкцией. В обстоятельствах, когда даже закадычные политические друзья не в состоянии обеспечить реализацию договоренностей, рассчитанных на неделю вперед, ждать выполнения пятилетнего политического плана от разработавших его злейших оппонентов по меньшей мере наивно.



Поэтому еще до формализации «широчайшей» коалиции первейшим вопросом, занимающим сейчас и ее участников, и оппонентов этого союза, и простых украинцев, стало не то, каким образом новое большинство будет бороться с кризисом, кем заполнят вновь освободившиеся ячейки кадровой «шахматки» «регионалы» и «бютовцы», и даже не то, удастся ли им провернуть изменения в Конституцию на следующей парламентской сессии. Вопрос, который нынче тревожит всех украинцев, звучит значительно проще – кто из новоиспеченных коалициантов первым кинет своего партнера и когда это случится?..



