Защита будет оспаривать суд над Иващенко в Евросуде

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Адвокат бывшего вр.и.о. министра обороны Валерия Иващенко - Борис Нечипоренко – заявил, что защита будет оспаривать проведение судебного заседания в конвойной комнате суда в Европейском суде по правам человека.

Об этом он сообщил в эфире 5 канала, пишет Украинская правда.

«Вы можете себе представить картину: комната 15, наверное, метров, посредине лежит Иващенко на качалке, рядом сидит суд», - сказал он.

«Нас никто не слушал. Нас просто прерывают, обрывают и не дают сказать слова. Мы будем оспаривать действия судей», - подчеркнул адвокат.

«Конечно, будем подавать жалобы на все эти действия не только в Апелляционный суд, но и в Европейский суд тоже», - отметил Нечипоренко.

Напомним, 9 апреля Иващенко, по состоянию здоровья, доставили в суд на «скорой» и судили прямо в конвойной комнате суда. Его судили лежащим на носилках, и даже не давали воды.

фото: podrobnosti.ua

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