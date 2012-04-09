Ученые увидели на Марсе слонов

Ученые NASA произвели новые снимки марсианской поверхности. На этот раз, среди других изображений, на некоторых четко вырисовывается — огромная голова слона.

{1-}

Фотографии были сделаны сверхмощной камерой High Resolution Imaging Science Experiment (HIRISE), которая установлена на марсианском исследовательском спутнике Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) — и это далеко не первые изображения, которые могут взволновать воображение почитателей необычных находок, пишет Sdnnet.ru

Как отмечают ученые, голова слона на Марсе, и нашумевшее в свое время изображение лица, оказавшееся в последствии оптическим обманом, и даже гигантский улыбающийся смайлик — все это, не более чем оригинальная игра природы.

{2-}

Но если изображение лица на поверхности Марса, было чисто оптической иллюзией, то голова слона — по предположению ученых, это застывшие потоки лавы. И данное изображение, может только служить подтверждением того, что когда-то на Марсе была довольно сильная вулканическая активность.

Хотя, безусловно, подобные иллюзии и не несут в себе особой исследовательской важности, всегда интересно понаблюдать, за оригинальными природными феноменами.

Новости по теме:

На снимках Марса обнаружены следы свежих землетрясений (ФОТО)

NASA отправит на Марс и Луну танцующие вездеходы (ВИДЕО, ФОТО)

Астрономы обнаружили на Марсе гигантского пыльного дьявола (ФОТО, ВИДЕО)

Билет на Марс обойдется в 500 тысяч