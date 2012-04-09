Адвокат Иващенко: такого беспредела, я в своей практике не встречал

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Адвокат бывшего вр.и.о. министра обороны Украины Валерия Иващенко Борис Нечипоренко называет «полным правовым беспределом» рассмотрение уголовного дела его подзащитного в конвойной комнате Печерского районного суда Киева.

Об этом он заявил после окончания сегодняшнего судебного заседания по делу Валерия Иващенко.

«То, что сегодня произошло в Печерском суде, вернее даже не в Печерском суде, а в арестантской комнате, – это просто самый настоящий правовой беспредел! Я такого еще в своей практике не встречал!», - сказал Нечипоренко, передает УНИАН.

При этом он напомнил, что в Украине были случаи, когда обвиняемые допрашивались либо в следственном изоляторе, либо в больнице. «Но чтобы суд рассматривал дело, такое очень сложное, в арестантской комнате, - это просто беспредел», - подчеркнул адвокат.

Как рассказал адвокат, конвойная комната представляет собой небольшое помещение площадью примерно 15 кв. м. «Судьи сидели за маленьким столом, за маленьким приставным столом сидели прокуроры и адвокаты – нас 6 человек. Никакого движения лишнего сделать было нельзя. Иващенко лежал на «качалке» и лежа пытался давать какие-то пояснения… Издевательства такого над человеком я в своей жизни не встречал, и думаю, что раньше этого никогда и не было. Это нонсенс в наших правоохранительных органах, в том числе и в судах», - сказал защитник.

Адвокат также подчеркнул, что в действиях его подзащитного нет состава преступления, поскольку он не имел никакого отношения к продаже имущества Феодосийского судо-механического завода, а наоборот предпринял все что от него зависит, чтобы предупредить незаконную санацию завода.

В то же время, как отметил Нечипоренко, сторона обвинения «перекручивает все на свой манер, придумывая какие-то абстрактные обвинения, которые не совместимы с нормальной логической последовательностью», а частности заявляя, что Иващенко является пособником руководителя санацией. «Если бы было наоборот, то это было бы еще как-то понятно… Кроме негативных эмоций у меня по этому поводу больше ничего нет», - отметил адвокат.

Нечипоренко назвал неадекватными требования прокуратуры назначить Иващенко наказание в виде 6 лет лишения свободы, учитывая также тот факт, что управляющему санацией, при участии которого совершалась реализация имущества ФСМЗ, прокуратура просила назначить меньшую меру наказания.

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