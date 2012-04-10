В ДТП погиб родственник зама Пшонки, а убийцу на Mercedes защищает нардеп- СМИ

{1-} 30 марта в Киеве произошло очередное «мажорное» ДТП, вследствие которого погиб 23-летний родственник зама Генпрокурора Виктора Пшонки. В устроившем аварию «Мерседесе», которым управлял Вадим Рокитский, были найдены наркотики, однако за горе-водителя заступился один из нардепов и теперь «крайним» хотят сделать совершенно другого человека.

ДТП произошло на Московском проспекте, 6, когда в направлении Троещины двигались Mercedes-Benz S600 и черный Renault Logan. По словам свидетелей - на большой скорости. Согласно версии следствия, водитель Renault не выдержал боковой интервал и зацепил Mercedes-Benz (возможно, хотел перестроиться). В результате столкновения потерявший управление «немец» ушел вправо, задел припаркованный в правом ряду Logan серого цвета, врезался в троллейбусную остановку и вылетел на тротуар, где сбил двух пешеходов. Об этом со ссылкой на телеканал TBi сообщает «Сегодня».

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Одного парня, который шел по тротуару, с тяжелыми травмами забрала скорая, второму медики уже ничем не могли помочь и лишь констатировали смерть.

Как сообщает TBi, погибший 23-летний парень по фамилии Живогляд оказался родственником замом Генпрокурора Виктора Пшонки и крестником высокого чиновника в украинской милиции.

Погибший юноша пострадал случайно. Его отец не смог смириться с потерей и умер от горя. Парня буквально раздавил большой Mercedes-Benz S600, который вылетел на тротуар после столкновения с Renault Logan под управлением Романа Ищенко. Именно его следствие считает виновным в этом ДТП.

Так, киевский следователь уже вынес постановление о возбуждении в отношении Ищенко криминального дела и арестовал его. Мужчине грозит 8 лет тюрьмы.

Однако, как видно на видео камер наблюдения, именно водитель Mercedes Вадим Рокитский на огромной скорости врезался в автомобиль Ищенко, вылетел на тротуар, где задавил насмерть пешехода и разбил вдребезги другую припаркованную машину. Авто же Ищенко, не меняя траекторию движения, остановилось недалеко на перекрестке.

Как утверждает TBi, следствие получило команду быстро найти и наказать виновников данного ДТП. В то же время в Mercedes, который врезался в троллейбусную остановку, были непростые люди. В авто, по данным телевизионщиков, были найдены наркотики.

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Находившихся в Mercedes людей отправили в больницу, они живы, а парня, который ехал рядом на Renault, хотят сделать виновным во всей этой истории. Это в то время, как один из пассажиров Mercedes Рокитский получил защиту от одного из депутатов Украины, отмечает телеканал.

Ранее «Главред» сообщал, что в ДТП попал Левко Лукьяненко - известный диссидент и общественный деятель. Виновницей стала девушка на кросовере Lexus, которую подозревают в том, что она села за руль подшофе.

фото: avtopoligon.info

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