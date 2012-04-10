Террористы, готовившие покушение на Путина, арестованы дважды

{1-} В понедельник, 9 марта, стало известно о том, что Лефортовский суд Москвы заочно арестовал уже арестованных в Украине боевиков Адама Осмаева и Илью Пьянзина, замышлявших теракт против российского премьера Владимира Путина.

«Двойное» заключение под стражу, впрочем, не сделает обвиняемых ближе к российскому следствию. Как уже дали понять в Генпрокуратуре Украины, получить сроки предполагаемые террористы должны в стране, в которой они готовили свои преступления, а вот отбывать их могут и у себя на родине, сообщает «Коммерсантъ-Украина».

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Мера пресечения Осмаеву и Пьянзину была избрана заочно. Оба молодых человека также заочно обвиняются следственным управлением ФСБ России в подготовке посягательства на жизнь госдеятеля, бандитизме, незаконном обороте и изготовлении оружия и взрывчатки (ст. 277 через 30, 209, 222 и 223 УК РФ). Учитывая это обстоятельство, уроженец Чечни Осмаев и гражданин Казахстана Пьянзин были арестованы Лефортовским судом на два месяца с так называемой открытой датой. Срок ареста будет отсчитываться с того дня, когда обвиняемые попадут на территорию России в результате их экстрадиции.

Ранее «Главред» сообщал, что Пьянзин и Осмаев были задержаны после того, как 4 января этого года в квартире на Тираспольской улице в Одессе, которую они снимали, произошел взрыв, в результате которого третий сообщник предполагаемых террористов Руслан Мадаев погиб, Пьянзин угодил с ожогами в больницу, а отделавшийся легкими ранениями Осмаев — сбежал. Быстро установив, что в разрушенной квартире сработала самодельная бомба, сотрудники Службы безопасности Украины задержали ее оставшихся в живых изготовителей, предъявив им обвинения в незаконном обороте оружия и взрывчатки (ст. 263 УК Украины).

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