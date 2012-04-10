Сегодня – вторая годовщина Смоленской авиакатастрофы и гибели 96 человек

{1-} 10 апреля исполнилось два года со дня страшной авиакатастрофы под Смоленском, унесшей жизни 96 польских высокопоставленных чиновников, среди которых был и президент Лех Качиньский с женой Марией.

Именно 10 апреля 2010 года (9.40 по Киеву) самолет президента Польши разбился при заходе на посадку на военный аэродром под Смоленском. Качиньский с супругой и делегацией высокопоставленных должностных лиц планировал принять участие в мемориальных мероприятиях к 70-й годовщины Катынской трагедии, сообщает ТСН.

Самолет Ту-154М, совершавший рейс из Варшавы в Смоленск, при заходе на посадку в сложных метеорологических условиях (густой туман) при невыясненных обстоятельствах опустился до критически малой высоты (ниже уровня взлетно-посадочной полосы), задел левым крылом березу на высоте 4 метра от уровня земли и разбился на расстоянии 350-500 м от начала посадочной полосы аэродрома Смоленск-Северный, левее на 150 метров. Экипаж до последних секунд жизни боролся за спасение пассажиров и самолета.

{2-} Непосредственные причины трагедии так и остались неназванными. Рассматривались все версии: сбой навигационного оборудования, ошибки экипажа, неблагоприятные погодные условия, технические неисправности самолета, операции российских спецслужб, а также их комбинации.

В январе 2011 года МАК обнародовал окончательный отчет о причинах Смоленской авиакатастрофы, где всю вину за трагедию возложил на пилотов Ту-154, которые якобы под давлением высокопоставленных чиновников решили посадить машину «любой ценой».

Позже Польский Институт судебной экспертизы поставил под сомнение выводы о том, что на пилотов разбившегося самолета оказывалось давление со стороны главы ВВС Анджея Бласика. Однако польские и российские эксперты сошлись во мнении, что причиной аварии была ошибка пилотов.

В деле о гибели Качинского появилась новая сенсационная версия

Вместе с тем, по данным польских экспертов, пилоты в действительности не пытались посадить машину, а не успели своевременно поднять самолет на «второй круг».

Отметим, что даже годовщина трагедии не обошлась без скандала между Россией и Польшей: российская власть без ведома Польши изменила текст надписи на обелиске жертвам авиакатастрофы, который был установлен в первые дни после трагедии.

Из надписи исчезло упоминание о том, что делегация польских чиновников, которые погибли в авиакатастрофе, планировала почтить память расстрелянных в Катыни польских офицеров.

«Памяти 96 поляков во главе с Президентом Польши Лехом Качиньским, которые 10 апреля 2010 года погибли в авиакатастрофе под Смоленском», - говорит новая надпись.

Ранее в надписи указывалось, что делегация направлялась на мероприятия в связи «с 70-летием советского преступления - убийства в Катынском лесу пленных офицеров Войска Польского в 1940 году».

Ранее «Главред» сообщал, что Ярослав Качиньский, брат-близнец погибшего президента Польши Леха Качиньского заявил, что Смоленская авиакатастрофа все больше напоминает организованное убийство.

Он заявил, что представители правящей в Польше партии «Гражданская платформа» заинтересованы в том, чтобы Смоленская авиакатастрофа считалась расследованной, поскольку иначе могут «выйти на свет скрытые ими факты, за которые им придется отвечать».

фото: sensusnovus.ru, vesti.ru

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