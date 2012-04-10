Рада готова принять новый Уголовно-процессуальный кодекс

{1-} Нардеп-регионал Александр Ефремов, являющийся главой фракции ПР заявил, что новый УПК будет принят во втором чтении вторник, 10 апреля.

«Нам предстоит рассмотреть порядка четырех тысяч поправок. И если мы не успеем рассмотреть все поправки, то, возможно, нам придется продолжить рассмотрение УПК в среду. Ведь это очень важный документ, и его надо принять в течение этой недели», - цитирует регионала «Интерфакс-Украина».

Новый Уголовно-процессуальный кодекс: ключевые изменения

При этом политик отметил, что в Европе положительно оценивают действия украинской власти по реформированию УПК. «Мы получили письмо от руководителей Европейского Союза Эштон и Фюле. Они очень положительно оценивают работу нынешней власти по подготовке Уголовно-процессуального кодекса. Они надеются, что мы таким же образом будем работать над изменением Конституции. В частности, речь идет о консолидированной работе оппозиции и власти в рамках конституционных изменений и Конституционной ассамблеи», - подчеркнул Ефремов.

Также он добавил, что это письмо будет направлено всем депутатам Верховной Рады для того, чтобы они ознакомились с точкой зрения руководителей Европейского Союза.

Также напомним, что бютовцы пообещали заблокировать работу Рады и принятие нового УПК 10 апреля, если не будут выполнены их требования.

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