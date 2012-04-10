У Януковича уверены, что Уголовно-процессуальный кодекс сегодня будет принят

{1-} В Администрации Президента есть уверенность, что 10 апреля будет принят новый Уголовно-процессуальный кодекс. Об этом заявил советник Президента - руководитель Главного управления по вопросам судоустройства АП Андрей Портнов в эфире телеканала ICTV.

«Некоторое сопротивление со стороны правоохранительных органов было на стадии разработки этого законопроекта, но после того, как глава государства выступил с законодательной инициативой, обратился в Верховную Раду, все разговоры, фактически прекратились и мы сегодня имеем общую позицию украинской власти относительно принятия закона», - цитирует Портнова «Украинская правда».

Новый Уголовно-процессуальный кодекс: ключевые изменения

«Я абсолютно убежден, что украинский парламент примет новый УПК 10 апреля. Мы после консультаций с лидерами фракций, которые высказались за принятие этого кодекса, абсолютно уверены, полностью оптимистично настроены на то, что в Украине ночью на завтра появится новый уголовно-процессуальный закон», - заявил чиновник.

«Мы согласны и разделяем тревогу европейских и украинских экспертов, что может потребоваться больше времени, европейские эксперты предлагают два года, но хочу сказать, что мы не можем стоять с реформами, мы должны быстро всех научить», - уточнил советник президента.

Портнов сообщил, что американские и европейские эксперты обещают предоставить Украине помощь во введении нового УПК.

«Они начинают сразу, с мая месяца, по всей стране обучение прокуроров, украинских судей, адвокатов... Они финансируют международную техническую помощь, чтобы научить украинских чиновников и правоохранителей применять новый уголовно-процессуальный закон», - подытожил он.

Ранее «Главред « сообщал, что вторник, 10 апреля, Верховная Рада будет рассматривать во втором чтении проект Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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