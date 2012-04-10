Сегодня Авакова могут выдать Украине

{1-} Во вторник, 10 апреля, итальянский суд может разрешить экстрадировать в Украину бывшего председателя Харьковской обгосадминистрации Арсена Авакова.

Об этом сообщил депутат от БЮТ Андрей Кожемякин, пишут Украинские новости.

«В Риме пройдет заседание суда, на котором будет решаться вопрос относительно возможной экстрадиции руководителя нашей Харьковской областной партийной организации Арсена Авакова», – сказал он.

Кожемякин добавил, что намерен лично присутствовать на заседании суда, чтобы представить на нем обращение партии «Батькивщина» к правительству Италии и суду с просьбой не выдавать Авакова правоохранительным органам Украины в связи с тем, что он, по мнению политсилы, преследуется по политическим мотивам.

В настоящее время он содержится в городской тюрьме Фрозиноне. Там он будет находиться до решения суда по вопросу экстрадиции. По данным украинских пограничников, он выехал из Украины в сентябре 2011 года, еще до возбуждения против него уголовного дела. Его подозревают в незаконном отчуждении 55 га земли в Харьковской области в 2009 году.

Между тем, ГПУ сообщила, что Аваков был задержан итальянским Интерполом 26 марта, а полиция Фрозиноне заявила, что украинского политика задержали 25 марта. Там добавили, что задержанный является успешным инженером, автором многочисленных научных публикаций, а решение о его экстрадиции будет принимать Апелляционный суд Рима.

29 марта Генпрокуратура заявила, что итальянский суд арестовал Авакова на 40 суток. В то же время «Батькивщина» опровергла эту информацию.

Экс-премьер Юлия Тимошенко попросила Италию не экстрадировать его.

фото: avakov.com

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