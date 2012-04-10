За маты в Интернете грозит 5 лет тюрьмы

10 апреля 2012, 09:38

{1-} В милиции заявляют, что не отслеживают комментарии в интернете, за которые может быть вынесен судебный приговор. Об этом рассказал глава пресс-службы МВД Владимир Полищук, передает Сегодня.

По его словам, наказание за оскорбительные комментарии может быть только, если украинцы подают в суд друг на друга. И именно суд определяет для них наказание.

"Вот если появляются угрозы жизни людей — это уже уголовное дело. Это милиция отслеживает", — рассказал  Полищук.

По его словам, человека могут наказать просто штрафом (до 119 гривен) или заставить принести публичные извинения и выплатить компенсацию за моральный ущерб. Что же касается 15 суток, то такое наказание предусмотрено за мелкое хулиганство - в статье 173 админкодекса указано, что за нецензурщину могут и арестовать.

Правозащитники говорят, что сейчас оскорбления в сети заменяют уличные свары. Но брань и на улице, и в сети подпадает под админответственность – за это штрафуют.

"А за оскорбления на почве национальности, религиозных убеждений, расы, пола, этнического происхождения можно получить ограничение свободы на срок до 5 лет", — рассказал юрист Михаил Ильяшев.

"Нередко судятся друг с другом за оскорбления известные люди, но случаются суды и между обычными гражданами". По словам юристов, чаще всего суд становится на сторону истца.

В то же время, авторы блогов признаются, что их пугает возможность судов из-за выражения их мнения на личных страницах.

"Мысли о том, что меня кто-то там контролирует, такой всезнающий и явно наделенный властью, пугает", — заявил один из авторов дневников на diary.ru.

"Я считаю это прямым нарушением конституционного права на свободу слова. Я не заставляю никого читать мой блог, я не пропагандирую там ничего криминального и не буду. Но я в праве высказывать свое мнение на любую интересующую меня тему. Блоги созданы для этого", - говорит еще один автор.

"Ходили слухи, что кто-то написал в ЖЖ угрозы в адрес президента, и его вызвали на допрос в СБУ. Ну, мой товарищ решил проверить, тоже специально написал - ничего не было. У меня тоже", - рассказала блогер alonso_kexano.

Но вообще за такие "шутки" в сети могут завести уголовное дело.

Ранее Главред  писал, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 10290 инициированный народным депутатом от Партии регионов Вадимом Колесниченко о запрете пропаганды гомосексуализма направленной на детей.

Так, согласно изменениям, вносимым в Кодекс об административных правонарушениях , направленная на детей пропаганда гомосексуализма, которая может негативно отобразиться на физическом и психическом здоровье детей, их моральном и духовном развитии, согласно документу, влечет наказание в виде штрафа в размере до 1 тыс. 700 грн для граждан и 1,7 тыс. грн -8,5 тыс. грн - для юридических лиц.

Пропаганда, которая может иметь такие же последствия, но выражается в публичной демонстрации гомосексуального образа жизни и гомосексуального поведения - штраф от 8,5 тыс. грн до 11,9 тыс. грн.

Также, Уголовный кодекс Украины предлагается дополнить статьей, о том что уголовная ответственность наступает в случае повторения в течение года соответствующих правонарушений .В таком случае, предусматривает арест до 3 лет или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

 фото: iskra-news.info

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