США направили к берегам Ирана две авианосные группы

{1-} США стремятся оказать дополнительное давление на Иран, сосредоточив близ его берегов в преддверии возобновления переговоров с Тегераном, сразу две авианосные ударные группы.
Официальный представитель ВМС США Джон Фейдж заявил, что авианосец «Авраам Линкольн» находится сейчас в Аравийском море, а авианосец «Энтерпрайз» следует через Аденский залив, сообщает ИТАР-ТАСС.
Американский авианосец замечен у берегов Ирана: конфликт усиливается (ФОТО)
«Энтерпрайз» с крейсером и тремя эсминцами прибыл в зону оперативной ответственности 5-го флота ВМС США, базирующегося на Бахрейне, 3 апреля. Он сменил авианосец «Карл Винсон», который отправился на выполнение учебных задач в Бенгальском заливе перед возвращением к месту постоянной дислокации на западном побережье Америки
Помимо боевых кораблей с более чем сотней самолетов на борту, в распоряжении Пентагона в данном регионе также имеются 15 тыс. военнослужащих в Кувейте и около 90 тыс. - в Афганистане.
Ранее «Главред» сообщал, что США периодически направляет свои авианосные группы к берегам Ирана, однако исламское государство спокойно относится к этим действиям американцев.
фото: navy.mil
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