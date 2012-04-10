Украинцам, задержанным в Ливии, предъявили официальное обвинение

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В Ливии 19 украинцам, арестованным в августе прошлого года, предъявили официальное обвинение в пособничестве режиму Муаммара Каддафи.

В частности, наших соотечественников обвиняют в том, что они ремонтировали военную технику для ливийской армии, сообщает ICTV.

Граждане Украины вины не признают и заявляют, что в Ливии обслуживали нефтяные объекты и имеют исключительно гражданские профессии.

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Украинский МИД заявил, что, несмотря закрытый процесс, на заседаниях суда присутствовали отечественные дипломаты. В соответствии с ливийским законодательством, украинцам предоставлены переводчик и государственный адвокат.

В то же время, прогнозов относительно того, когда закончится суд и какое он примет решение, пока нет.

Как ранее писал Главред, всего в прошлом году в Ливии задержали 22 украинских нефтяников, которым инкриминировали участие в военных действиях на стороне войск Каддафи. Более полугода украинцы находились под домашним арестом в Ливии.

Напомним, 5 апреля, в Украину вернулся второй из захваченных 21 августа прошлого года ливийскими повстанцами заложников – одессит Максим Шадров, который со своей супругой Ольгой, отпущенной из плена ранее, рассказал о том, что в плену они оказались из-за предательства соотечественника.

Ранее правозащитник Станислав Селиванов со ссылкой на свои источники в Ливии сообщал, что ливийские власти якобы признали украинцев, задержанных по подозрению в работе на армию Каддафи, невиновными. МИД Украины не подтвердил эту информацию.

фото: odnoklassniki.ru

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