После сырной войны Россия готова объявить Украине «пивную»

10 апреля 2012, 10:05

 

{1-} Объявление завершения сырной войны, сделанное на минувшей неделе, не означает ни ее окончания, ни того, что в ближайшее время подобные ограничения не возникнут относительно других товаров украинского экспорта. Даже украинский сыр вернется на российский рынок только после дополнительной проверки.

Проблем следует ожидать в первую очередь на продуктовом рынке, пишет «КоммерсантЪ-Украина».

«Россия активно работает над защитой производителя от импортеров, иногда излишне предвзято относясь к поставщикам из других стран», — сообщил президент ГК «Провиант» Валентин Запорощук. Кроме того, в марте российские сахарозаводчики обратились в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой защитить их от демпинговых поставок из Украины.

«Теоретически придраться можно к любой продукции, но Россия традиционно на практике действует так, что сначала подобные ограничения вводятся со стороны Беларуси. Поэтому, скорее всего, новые ограничения коснутся пива, потом, возможно, кондитерской продукции», — предполагает директор консалтинговой компании ААА Сергей Наливка.

Один из участников рынка пивоварения отмечает, что Россия внедряет два новшества, одно из которых может ухудшить условия экспорта украинского пива. «Речь идет о запрете розлива пива в пластиковую тару. Однако это лишь проект, и, кроме нас, против него выступают и местные, и белорусские производители. Поэтому есть шанс найти приемлемое решение.

Что касается нормы, согласно которой в пиве доля несоложенных компонентов (сырье, помимо солода и хмеля. — Ред.) не должна превышать 20%, то это не должно вызвать проблем», — говорит собеседник.

Одновременно Таможенный союз (ТС) меняет систему сертификации товаров. «На последнем обсуждении высокопоставленные чиновники из Таможенного союза пояснили, что сертификация может стать проблемой для третьих стран, но возможно решение проблемы — присоединение Украины к Таможенному союзу», — добавляет он.

Минэкономразвития сейчас пытается решить проблему соответствия украинской продукции техническим стандартам, применяемым с 1 марта в Таможенном союзе. Уже в ближайшее время Украина и ТС должны согласовать вопросы синхронизации действующих технических стандартов. Кроме того, планируется договориться об участии украинских экспертов в разработке технических регламентов Таможенного союза — комиссия ТС допускает такое участие для представителей стран—членов СНГ.

«Эти меры могут иметь позитивный эффект лишь в случае отсутствия политических конфликтов между странами. При продолжении таких конфликтов, в частности в случае дальнейшего давления на Украину относительно вступления в Таможенный союз, Евразийская комиссия всегда сможет найти достаточно формальных поводов для дискриминации украинского экспорта», — резюмирует директор экономических программ Центра им. Разумкова Василий Юрчишин.

Ранее Главред  писал, что глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко нахамил украинской журналистке. Инцидент произошел 3 апреля во время пресс-конференции, посвященной сырной проблеме.

Отвечая на вопрос о возможности введения запрета на импорт в Россию украинского пива, он заявил: «Пиво - это вообще не продукт, это позор, что он называется пищевым продуктом».

«Это яд, это алкоголь», - добавил врач.

 

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