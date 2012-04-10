Кабмин хочет увеличить бюджет на 33 миллиарда

{1-} Правительство Украины предлагает Верховной раде увеличить доходы и расходы государственного бюджета на 2012 год на 33,35 млрд грн – соответственно до 366,17 млрд грн и 391,36 млрд грн, не меняя предельный размер дефицита, передаёт Интерфакс – Украина.

Согласно проекту поправок в госбюджет (№10317), внесенному Кабинетом министров в парламент в понедельник и обнародованному во вторник, доходы общего фонда, в частности, намечено увеличить на 28,8 млрд грн.

"Источниками увеличения доходов общего фонда являются: экономический рост и детенизация – 21 млрд грн, индексация и плата за административные услуги – 1,8 млрд грн, премии за подписание соглашений о разделе продукции – 6 млрд грн", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе отмечается, что на выполнение социальных инициатив президента Виктора Януковича предлагается направить 18,2 млрд грн дополнительных доходов, а еще 6,15 млрд грн – на компенсацию гражданам вкладов в учреждениях Сбербанка б.СССР.

Как ранее писал Главред, премьер-министр Николай Азаров сообщил, что для реализации социальных инициатив Президента Януковича понадобится около 25 миллиардов гривен.

Напомним также, что выплаты Украины Международному валютному фонду (МВФ) в 2012 году должны составить SDR2,433 млрд (3,719 миллиарда долларов США или почти 30 миллиардов гривен по текущему курсу), в том числе SDR199 млн в счет процентов, говорится в материалах фонда.

Согласно данным, основные платежи придутся на период с 30 октября по 12 ноября – SDR926,3 млн и первую декаду августа – SDR655,7 млн.

Крупные выплаты запланированы также на первые недели февраля и мая – SDR428,4 млн и SDR423,2 млн соответственно.

По данным МВФ, платежи Киева в 2013 году должны увеличиться до SDR3,77 млрд, тогда как в 2014 году они сократятся до SDR2,418 млрд, а в 2015 году – до SDR0,977 млрд.

фото: obozrevatel.com

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