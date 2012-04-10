КС запретил одновременное баллотирование в Раду по округу и списку

{1-} Конституционный суд Украины (КС) признал неконституционной норму закона "О выборах народных депутатов", которой разрешалось одновременное баллотирование в мажоритарном округе и по партийному списку.

Это следует из решения, которое КС принял 5 апреля и обнародовал во вторник, передаёт Интерфакс – Украина.

КС признал неконституционным положение части пятой статьи 52 данного закона, согласно которой одно и то же лицо может быть включено в избирательный список кандидатов в депутаты от партии и выдвинуто в одном из одномандатных округов в порядке выдвижения партией или путем самовыдвижения.

КС также признал неконституционными положения абзаца второго части 10 статьи 98 и части третьей статьи 99, согласно которому Центральная избирательная комиссия при установлении результатов голосования в многомандатном общегосударственном избирательном округе и одномандатных округах при выявлении избрания одного лица депутатом как по партийному списку, так и в одномандатном округе, считает его избранным в одномандатном округе, а по партийному списку вместо него признает избранным следующего по списку кандидата.

В КС по данному вопросу обратились 51 народный депутат, которые просили признать неконституционными положения части пятой статьи 52, абзаца второго части 10 статьи 98, части третьей статьи 99 закона "О выборах народных депутатов Украины".

Норма о возможности одновременного баллотирования в мажоритарном округе и по партийному списку была одним из пунктов компромиссных договоренностей между парламентским большинством и оппозицией, благодаря которым стало возможным принятие новой редакции закона "О выборах народных депутатов".

Вместе с тем, Конституционный суд Украины в решении от 26 февраля 1998 года признал неконституционным положение закона о выборах народных депутатов, согласно которому одному и тому же человеку было предоставлено право быть включенным в список кандидатов в народные депутаты от политической партии или избирательного блока партий для участия в выборах по многомандатному общегосударственному округу, и одновременно быть выдвинутым в одномандатном избирательном округе.

Ранее Главред писал, что 9 апреля, Центризбирком установил количество одномандатных округов по выборам в Верховную Раду в каждом регионе. Всего для проведения парламентских выборов будет создано 225 одномандатных округов на постоянной основе.

Согласно решению, на территории Автономной республики Крым будет создано 10 округов, Винницкой области – 8 округов, Волынской - 5, Днепропетровской - 17, Донецкой - 21, Житомирской - 6, Закарпатской - 6, Запорожской - 9, Ивано-Франковской - 7, Киевской - 9, Кировоградской - 5, Луганской - 11, Львовской - 12, Николаевской - 6, Одесской - 11, Полтавской - 8, Ривненской - 5, Сумской - 6, Тернопольской - 5, Харьковской - 14, Херсонской - 5, Хмельницкой - 7, Черкасской - 7, Черновицкой - 4, Черниговской - 6, в городе Киеве - 13, Севастополе – 2.

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