На вторую годовщину гибели Качиньского поляки сожгли чучело Путина

10 апреля 2012, 10:30

10 апреля исполнилось ровно два года со дня авиакатастрофы под Смоленском, в которой погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский.

Трагедия двухлетней давности не забыта. Одна памятная акция в Польше уже произошла. Более двадцати человек с плакатами «Убийство» собрались у российского посольства в Варшаве и публично сожгли портрет Владимира Путина, сообщает ТСН.

Многие оппозиционеры по-прежнему уверены, что катастрофа под Смоленском была подстроена Москвой. В польских храмах пройдет более 200 поминальных богослужений. Действующий глава республики Бронислав Коморовский начнет день с посещения военного кладбища, где установлен памятник жертвам катастрофы.

Сегодня – вторая годовщина Смоленской авиакатастрофы и гибели 96 человек

Кроме того, Варшава направила официальную делегацию в Смоленск, непосредственно к месту падения самолета. Свои траурные мероприятия проведет и польская оппозиция. Ее лидер Ярослав Качиньский соберет своих сторонников возле дома, где жил его брат-близнец. В память о погибшем президенте оппозиционеры зажгут свечи.

 

Дочь покойного президента Марта Качиньская потребовала от Европарламента создания международной комиссии для расследования причин авиакатастрофы.

«Я рассчитываю, что на Западе станет больше известно о причинах катастрофы президентского самолета под Смоленском, поскольку на сегодня этой информации явно недостаточно. Я также призываю создать международную комиссию, которая в действительности установит истинные причины катастрофы», - отметила она.

Ранее «Главред» сообщал, что Ярослав Качиньский, со своей стороны, заявляет, что трагедия 10 апреля под Смоленском «все больше похожа на теракт», хотя официально никаких подтверждений этой версии нет.

Напомним, 10 апреля 2010 года (в 9:40 по киевскому времени) самолет президента Польши Леха Качиньского Ту-154М разбился при заходе на посадку на военный аэродром под Смоленском.

Качиньский с супругой и делегацией высокопоставленных должностных лиц планировал принять участие в мемориальных мероприятиях к 70-й годовщине Катынской трагедии. Никто из 96 человек, находившихся на борту, не выжил.

фото: wiadomosci.gazeta.pl

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