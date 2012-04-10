Россия пообещала сбить северокорейскую ракету

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Россия собьет северокорейскую ракету-носитель, если возникнет угроза ее отклонения от курса или падения на территорию России.

Об этом заявили в Генштабе Министерства обороны РФ, сообщает Lenta.ru.

Российские военные сообщили, что системы контроля космического пространства работают в условиях постоянной боевой готовности, а средства ПВО Восточного военного округа круглосуточно несут боевое дежурство и готовы в случае возникновения угрозы сбить ракету КНДР.

Напомним, траектория полета тяжелой ракеты «Ынха-3» («Млечный путь»), которая, по замыслу Пхеньяна, должна вывести на орбиту космический спутник земли северокорейского производства, будет проходить над территорией России.

Российские военные утверждают, что в случае отклонения от траектории, ракета может упасть на один из Курильских островов.

Как ранее писал Главред, запуск запланирован на 12 апреля. В этот день в КНДР пройдут торжества, посвященные 100-летию первого лидера страны Ким Ир Сена, который официально считается вечным президентом страны.

Соседи Северной Кореи не разделяют праздничных настроений КНДР. Токио, Сеул и даже Пекин уже назвали запуск провокацией, пообещав, как и Россия, сбить ракету, если что-то пойдет не так. В то же время, ряд стран, в частности США, считают, что под видом запуска спутника Северная Корея намерена провести испытания баллистической ракеты.

фото: kursiv.kz

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