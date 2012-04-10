Томенко: для власти хороший оппозиционер - мертвый оппозиционер

{1-} Вице-спикер Николай Томенко заявил в Верховной Раде, что украинские власти ведут войну против всех слоев населения и взяли на вооружение лозунг: «Хороший оппозиционер - мертвый оппозиционер».

«Власть ведет системную войну против народа. Против пенсионеров - пенсионная реформа, против бизнесменов - путем налоговой реформы и ежедневного давления, против учителей и медиков, когда через так называемую оптимизацию сокращают учреждения здравоохранения и увольняют работников», - цитирует Томенко Gazeta.ua.

«Неформально сокращают заработные платы через указания отправлять учителей в неоплачиваемые отпуска, началась война и против госслужащих, которые на местном уровне удерживают заработные платы, близкие к минимальным и думают, как прожить этот непростой год», - подчеркнул он.

В 2012 реформ в Украине станет меньше

Томенко считает, что это война не пропагандистская и не политическая. «Это война на уничтожение. Если раньше для власти главным был лозунг: хороший оппозиционер - арестованный оппозиционер, то после последних заявлений руководства ГПУ складывается впечатление, что лозунгом является: хороший оппозиционер - пожизненно заключенный оппозиционер. А для радикалов от власти: хороший оппозиционер - мертвый оппозиционер», - подчеркнул вице-спикер.

Ранее «Главред» сообщал, что оппозиция требует расследовать факты убийства бизнесменов в Донецкой области в 90-х гг, в том числе факты смертей Евгения Щербаня и Евгения Кушнарева.

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