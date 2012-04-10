У Януковича рассказали, как будут бороться с пытками

{1-} Президент Украины Виктор Янукович в ближайшее время внесет на рассмотрение Верховной Рады изменения по совершенствованию национального законодательства, касающегося борьбы с пытками. Об этом заявил в эфире телеканала ICTV советник Президента Украины - руководитель главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Андрей Портнов, сообщает пресс-служба главы государства.

"На прошлой неделе мы провели окончательное совещание с послом Совета Европы в Украине, провели совещание со специалистами в этой области (по национальному превентивному механизму), и планируем, что Президент Украины в конце апреля или, возможно, в начале мая должен предложить украинскому парламенту закон о внесении изменений в законы, связанных с борьбой с пытками", - сказал Портнов.

По его словам, речь идет об изменениях в закон об уполномоченном по правам человека, предусматривающие новый механизм контроля правозащитников по так называемым местам несвободы. "Это новый термин, который практически не применялся", - отметил Портнов. - "Мы говорили о местах лишения свободы, имея в виду следственные изоляторы и колонии. Сегодня как места несвободы можно классифицировать много мест, где человек не может самостоятельно принять решение о своем перемещения". По его словам, это в частности детдомы, школы-интернаты, психиатрические учреждения для престарелых, дисциплинарные и штрафные батальоны, места содержания нелегальных мигрантов - есть учреждения, подчиненные не только органам МВД или пенитенциарной службе, но и другим ведомствам (Минсоцполитики, Минздраву и др.).

Всего, по оценкам правозащитников, в Украине около 5400 различного рода мест несвободы, отметил Портнов.

"В Украине будет создан новый механизм дополнительного контроля не только со стороны прокуратуры, но и правозащитников, у которых будут договорные отношения с уполномоченным по правам человека. По всей территории Украины должен быть создан национальный превентивный механизм дополнительного контроля", - отметил советник главы государства.

Он также сказал, что расследование резонансных преступлений, в том числе связанных с фактами пыток, является предметом постоянного внимания Президента. "Мы сейчас полностью мониторим эти вопросы, Президент Украины сразу дает поручения по наиболее резонансным преступлениям - они все ставятся на контроль", - сказал Портнов.

Ранее Главред писал, что Андрей Портнов выразил уверенность, что 10 апреля будет принят новый Уголовно-процессуальный кодекс.

«Некоторое сопротивление со стороны правоохранительных органов было на стадии разработки этого законопроекта, но после того, как глава государства выступил с законодательной инициативой, обратился в Верховную Раду, все разговоры, фактически прекратились и мы сегодня имеем общую позицию украинской власти относительно принятия закона», - заявил Портнов.

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