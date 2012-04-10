У Пшонки появился донецкий помощник по особым поручениям

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Бывший прокурор Донецка Александр Ольмезов назначен старшим помощником Генпрокурора Виктора Пшонки по особым поручениям. А новым прокурором Донецка назначен старший советник Игорь Сагунов.
Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области сообщает УНИАН.
Согласно сообщению, Сагунов родился в 1963 году в Макеевке Донецкой области. В органах прокуратуры работает с 1992 года. В разное время занимал должности прокурора Буденовского района Донецка, зама прокурора Макеевки и Донецка.
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С 2005 по 2006 работал в аппарате прокуратуры Донецкой области. С 2006 года возглавлял прокуратуру Ворошиловского района Донецка. На должность прокурора Донецка назначен приказом Генпрокурора от 5 апреля.
В пресс-службе уточнили, что прокурор Донецкой области Владимир Вышинский уже представил нового прокурора личному составу прокуратуры Донецка.
Ранее «Главред» сообщал, что у Пшонки появилась молодая пресс-секретарь Маргарита Велькова, которая раньше работала пресс-секретарем у министра образования Дмитрия Табачника.
фото: donbass.ua
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