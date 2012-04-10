В России протесты по итогам выборов закончились стычками с полицией

Участники голодовки в Астрахани, протестующие против итогов выборов мэра, устроили 10 апреля несанкционированную уличную акцию, переросшую в стычки с оппонентами и полицией.

Общественные организации и профсоюзы Астрахани провели альтернативный митинг, на это мероприятие сторонники действующего мэра города собрали около 2 тыс. человек, сообщили Интерфаксу в пресс-службе регионального управления МВД.

Протесты в регионах России: оппозиция Нижнего Новгорода штурмовала кремль

Полиция заблокировала подходы к зданию, перекрыв путь протестующим. После безрезультатных попыток прорвать цепь полицейских, участники голодовки устроили неподалеку здания обладминистрации импровизированный митинг, на котором выступили Шеин и Навальный.

На месте событий находится и глава областной полиции Григорий Кулик. Участники несанкционированной акции обратились к нему с просьбой разблокировать им путь, заявив, что они ничего не нарушают. Сейчас участники голодовки ожидают решения полиции.

Напомним, сторонники экс-кандидата в мэры эсера Олега Шеина 16 марта объявили бессрочную голодовку в знак протеста против фальсификаций на выборах мэра Астрахани 4 марта. По данным горизбиркома, на выборах мэра победил единоросс Михаил Столяров, набравший 60% голосов. Шеин стал вторым, получив чуть менее 30%. Его сторонники заявили, что не признают итоги выборов, поскольку, по их словам, имели место массовые нарушения во время подсчета голосов.

Новости по теме:

В России 92% граждан удивлены результатами выборов (ОПРОС)

Афганцы пригрозили власти бессрочной акцией протеста

Литвин против совмещения выборов мэра Киева и парламента